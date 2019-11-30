الجمعية العمومية للسباحة توافق على جدول الأعمال

وافق أعضاء الجمعية العمومية العادية لاتحاد السباحة برئاسة ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس اتحاد السباحة، والتى عقدت مساء اليوم السبت بالقاعة الرئيسية باللجنة الأوليمبية بحضور 8 أندية رياضية من 10 أندية لها حق الحضور بعد تسديدها رسم الإشتراك السنوى للاتحاد، على جميع بنود جدول الأعمال التى تنص عليها لائحة النظام الأساسى للاتحاد.

ووافق الأعضاء على الحساب على الميزانية المالية المقترحة للموسم الجديد ، والتصديق على محضر الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد فى 30 أكتوبر ا2018 ، واعتماد الميزانية والحساب الختامى للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2019 ، وتقرير مراقب الحسابات للعام المالى 2018 / 2019 ومشروع الموازنة المقبلة لعام 2019 / 2020 .

حضر الجمعية العمومية هشام حطب رئيس01 مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ونائب رئيس اتحاد العاب البحر المتوسط ، وأسامة أبو زيد رئيس نادى الشمس ، ومحمد صديقى نائب رئيس نادى هليوبوليس ، وعلا أبو سمرة عضوة مجلس إدارة نادى سبورتنج ، ومحمد أحمد همام نائب رئيس نادى الصيد ، وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ، وأحمد حسن عضو مجلس إدارة نادى سموحة ، وعلى عادل أمين صندوق نادى الزهور.

ولم يحضر مندوبى ناديى الأهلى والجزيرة محمد زهير عضو مجلس إدارة نادى المعادى ، وكانت الجمعية العمومية محدد لها أمس الجمعة للانعقاد ، ولكن النصاب القانونى لم يكتمل لحضور الدكتورة رانيا علوانى عضوة مجلس إدارة النادى الأهلى وعلا أبو سمرة عضوة مجلس إدارة نادى سبورتنج ، وأشاد أعضاء الجمعية العمومية بالإنجازات التى حققها الاتحاد خلال الموسم الرياضى الحالى على كافة المستويات العالمية والدولية والعربية والإفريقي والمحلية .