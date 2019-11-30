البرلمان الجزائري يندد بتدخل البرلمان الاوروبي في شؤون الجزائر

ندد الجانب الجزائري من اللجنة البرلمانية المشتركة (البرلمان الجزائري-البرلمان الأوروبي)، اليوم السبت، بالتعدي الصارخ للبرلمان الأوروبي في حق الجزائر وفي حق مسارها الانتخابي.

وقال بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى بالبرلمان) "نحن أعضاء الجانب الجزائري من اللجنة البرلمانية المشتركة نندد ونستغرب للتعدي الصارخ لكل الأعراف الدبلوماسية الدولية غير الموضوعية الصادرة عن البرلمان الأوروبي في حق الجزائر وفي حق مسارها الانتخابي، إذ جاءت هذه اللائحة لتعكر صفو العلاقات الحسنة التي تربط الجزائر مع الاتحاد الأوروبي وتتجرأ بمطالبة البرلمان الجزائري بإعادة صياغة قوانينه".

واعتبر البيان "أن هذا التعدي السافر جاء ليظهر مدى حقد هؤلاء البرلمانيين على الجزائر ومن مستقبل هذا البلد الذي سيخرج منتصرا بشعبه رغم حقد الحاقدين، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي قد أظهر نية غير صادقة تجاه المؤسسات الجزائرية بصفة عامة وعن خرقه للاتفاقيات الثنائية التي تجمعه بالبرلمان الجزائري بصفة خاصة".

وأكد البيان أن البرلمان الأوروبي بمصادقته على هذه اللائحة يكون قد أظهر حنينه إلى الحقبة الاستعمارية التي كان الشعب الجزائري قد عبر من خلالها عن تمسكه وبسالته في الدفاع عن وطنه.

واستنكر أعضاء الجانب الجزائري بشدة هذا التدخل، وقالوا "نحتفظ بحقنا للرد في الوقت المناسب، كما نطالب الأوروبيين بتصحيح هذا التصرف إذا أرادوا الحفاظ على مصالحهم التي بقدر ما نحرص على أن تكون متبادلة، نحرص كذلك على مراجعتها بما يضمن احترام البرلمان الأوروبي سيادة الشعب الجزائري على أرضه وقراراته الرامية إلى تكريس الممارسة الديمقراطية بالذهاب إلى رئاسيات يوم 12 ديسمبر وبصون حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالطريقة التي يرتضيها هو وليس بما يريد الغير إملاءه عليه من استنساخ مبتور وازدواجية المعايير".