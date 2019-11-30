إصابة رجل في مشاجرة مع أهل زوجته بشبرا الخيمة

أصيب زوج بشبرا الخيمة بجرح طعني بالصدر إثر مشاجرة مع أهل زوجته، لرفضهم إعطائه متعلقاته الشخصية من مسكن الزوجية، حيث نشبت بينهم مشاجرة تعدى كل منهما على الآخر، وتم ضبط الطرفان وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقي اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بتلقيه بلاغا بحدوث مشاجره ووجود مصابان بشارع شاهين عزبة السماع عزبة رستم دائرة القسم.

وبالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "عبد المنعم ا ع" البالغ من العمر 39 عاما سائق ومقيم دائرة القسم السابق اتهامه في عدد 5 قضايا مصاب بجرح طعني شبه نافذ أعلى الناحية اليسرى بالبطن وآخر قطعي بالرأس، وشقيقه كل من "شريف ا ع" البالغ من العمر 32 عاما، و"هشام ا ع" البالغ من العمر 35 عاما، بدون عمل وطرف ثان زوجة الأول "سحر ا ن" البالغ من العمر 32 عاما ربة منزل وأشقائها كل من "إبراهيم ا ن" البالغ من العمر 30 عاما، بدون عمل، و"يوسف ا ن" البالغ من العمر 36 عاما سائق مصاب بكسر بقاع الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ.

وذلك علي إثر وجود خلافات زوجيه سابقه بين الأول والرابعة نتج عليها تركه لسكنه معها ولدي قيامه بالتوجه لمنزل الزوجيه رفقة شقيقيه لإحضار بعض المتعلقات الشخصية الخاصة به أثناء تواجد الخامس والسادس لزيارة شقيقتهما، حدثت بين الطرفين مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الآخر بالضرب، وقام الثاني بإحداث إصابة السادس المشار إليها مستخدما زجاجة مياه غازية فارغة وقيام الخامس بإحداث إصابة الأول بسكين مطبخ.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم، وتم بإرشاد الخامس ضبط السلاح المستخدم في الواقعة وتم التحفظ عليها.