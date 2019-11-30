التحفظ على مستلزمات طبية ومجروش عظام تم ضبطها بمطار برج العرب

أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية، أمس الجمعة، بالتحفظ على كمية من مستلزمات جراحات زراعة وطب الأسنان، ومجروش عظم حيوي، قبل تهريبها من مطار برج العرب، بواسطة "و.م.ي" مهندس كهرباء، قادم مع زوجته من دولة إسبانيا "ترانزيت إسطنبول"؛ لعدم سداد 3 ملايين جنيه قيمة الرسوم الجمركية، مع حجز المتهم على ذمة التحريات.

وكانت سلطات مطار برج العرب الدولي، تمكنت من ضبط المتهم أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على متن رحلة طائرة خطوط الطيران التركية رقم TK 696 حيث اشتبه رجال الجمارك فيه، بعد تلاحظ من خلال مناظرة جواز سفره أنه كثير التردد والسفر، ووجود انتفاخ وبروز غير طبيعي حول منطقة خصر الراكب، ووجود جاكيت يخص زوجته معلق على عربة الأمتعة، وبفحصه تبين ثقل وزنه عن المعتاد، وأنه يخفى شيئا ما في بطانته.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أي شيء يود الإقرار عنه لرجال الجمارك أجاب بالنفي، وبتمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-ray وفحص الراكب على جهاز الـBody-Scan، تبين صحة الاشتباه، وظهور أجسام غريبة على جسد الراكب.

وبتشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيًا، تبين وجود 561 عبوة، عبارة عن عبوات وأمبولات داخلها مجروش العظم الحيوي، يستخدم في زراعة الأسنان، وقطع معدنية حلزونية، ومثبتات لزراعة الأسنان بأحجام ومقاسات وأشكال مختلفة، داخل أنابيب وأكياس صغيرة من البلاستيك الشفاف، مخبأة حول خصره وداخل بطانة الجاكيت.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة على المضبوطات 3 ملايين و206 آلاف و800 جنيه، فتم تحرير محضر ضبط جمركي للراكب حمل رقم 49 لسنة 2019، وأخطرت النيابة للتحقيق.