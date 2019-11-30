«الحكومة الجزائرية»: لا نقبل تدخل الغير في شئوننا الداخلية

هاجم حسن رابحي، وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة الجزائرية، اليوم السبت، بشدة أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين صادقوا على لائحة تدين "انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر"، مؤكدًا أن توقيت هذه اللائحة ليس بريئا وهدفها التشويش على الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

وقال "رابحي" إن لائحة البرلمان الأوروبي أسقطت قناع هؤلاء الشرذمة من البرلمانيين الذين يتربصون بالجزائر ويسعون لزرع البلبلة والتشويش على الرئاسيات المزمعة يوم 12 ديسمبر القادم والتي يتعاطى معها جل الشعب الجزائري بإيجابية عالية.

وأضاف: "الشعب الجزائري تفطن لمكائد هؤلاء وهو على عزم تام من أجل التصدي لها من خلال مشاركته في هذه الانتخابات ".

وأكد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية أنه تجسيدا لمبدأ عدم التدخل في شئون الغير الذي ولد في رحم مبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة التي يتعين على الجميع احترامها، فإن الجزائر لا تقبل تدخل الغير في شؤونها الداخلية، وهو مبدأ مستقر في سياستها استوحته من تاريخها المتألق ونضالها السياسي.

ونوه الناطق باسم الحكومة أن توقيت إصدار اللائحة ليس بريئا، وأن هؤلاء المجموعة من البرلمانيين الأوربيين لا يساوون شيئا بالنظر للعدد الكبير من الأصدقاء الذين تتوفر عليهم الجزائر في أوروبا وكل دول العالم.