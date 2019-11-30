فيتنام تتسلم رفات المجموعة الثانية ضحايا حادث مقاطعة «إسكس» البريطانية

تسلمت العاصمة /هانوي/ المجموعة الثانية لرفات 23 فيتناميًا عثر عليهم ضمن 39 آخرين في مقاطعة "إيسيكس" البريطانية؛ حيث لقوا حتفهم خلال تهريبهم داخل شاحنة إلى بريطانيا الشهر الماضي.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /السبت/ أن صورًا نشرتها وسائل إعلام رسمية بفيتنام أظهرت وصول الرفات إلى مطار /هانوي/ قادمين من /لندن/، وتم نقلهم إلى سيارات إسعاف متجهين إلى مسقط رأسهم في العديد من المحافظات الواقعة شمالي البلاد ووسطها.

وذكرت الشبكة الإخبارية إلى أنه قد تم تسليم المجموعة الأولى من جثامين الضحايا المكونة من 16 جثمانًا إلى ذويهم يوم /الأربعاء/ الماضي، وأقيمت الجنازات في اليوم التالي.

وكان الجثامين الـ 39 قد عثر عليها في الـ 23 من شهر أكتوبر الماضي في بلدة /جرايز/ بالمقاطعة المشار إليها آنفًا شرق لندن، حيث أشارت الشرطة إلى أن أعمار الضحايا تتراوح بين الـ 15 و44 عامًا، فيما لم يتم تحديد سبب الوفاة بصورة رسمية غير أن الظروف تشير إلى أن السبب كان من جراء الاختناق.

ويُعتقد أن الضحايا، من بينهم 31 رجلًا وثمانية نساء، قد دفوا أجورًا لمهربين من أجل عبورهم السري إلى بريطانيا، كما ألقي القبض على العديد من المشتبه بهم في المملكة المتحدة وفيتنام على خلفية تلك القضية.