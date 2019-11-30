أصالة وصابر الرباعي يغنيان «ع اللي جرى» في موسم الرياض

قدما الفنانان أصالة وصابر الرباعي، دويتو أغنية "على اللى جرى"، خلال الحفل الذي أقيم أمس الجمعة، على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، في منطقة البوليفارد، ضمن فاعليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

بدأ الحفل الفنان التونسي صابر الرباعي ثم اعتلت أصالة المسرح والتي فاجئت الجمهور عندما طلبت من صابر الانضمام لها لغناء دويتو أغنية "ع اللي جرا" التي سبق وأن قدماها سويا في حفل غنائي عام 2001، وحققت صدى واسعا.

وقدم الفنانان مجموعة من أشهر أغنياتهما خلال الحفل، بدأها صابر بأغنية " يا أغلى"، ثم أغنيات ببساطة، يا عسل، أجمل نساء الدنيا، عز الحبايب، اتحدى العالم، برشا برشا، كما قدم أغنية "غشاش" لأول مرة لايف من ألبومه الجديد.

وقدمت أصالة باقة من أغنياتها بدأتها بأغنية " كان يهمني"، ثم أغنيات كبير الشوق، روح نجدية، أسلي نفسي، شف عذر، بنت أكابر، ما أسامح، سواها قلبي، ذاك الغبي.