النشاط الصناعي في الصين يسجل نموا للمرة الأولى منذ أبريل الماضي

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات في الصين، اليوم السبت، أن النشاط الصناعي في الصين قد سجل نموا غير متوقع في نوفمبر، ما يشير إلى انتعاش النشاط وسط دعم الحكومة واستقرار الاقتصاد العالمي.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة إلى 2ر50 نقطة في نوفمبر، مقابل 3ر49 نقطة في أكتوبر.

ويدل صعود المؤشر إلى أي مستوى أعلى من 50 نقطة على النمو.

وهذه هي المرة الأولى التي يرتفع فيها المؤشر فوق مستوى 50 نقطة منذ أبريل الماضي، حيث تراجع الاقتصاد الصيني تحت ضغط حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

ويوحي النمو المسجل هذا الشهر بأن تدابير التحفيز التي اتخذتها الحكومة بهدف دعم الاقتصاد يحتمل أن تكون قد بدأت تؤتي ثمارها.