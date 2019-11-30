هبطت أسعار النفط، أمس الجمعة، وسجل الخام الأمريكي خسائر تزيد على 4% مع تجدد التوترات التجارية وارتفاع إنتاج الخام في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي، لكنها تنهي الشهر على مكاسب بدعم من توقعات بأن أوبك وحلفاءها سيوافقون الأسبوع القادم على تمديد اتفاق لخفض الإنتاج إلى ما بعد مارس.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 1.44 دولار، أو 2.25%، لتسجل عند التسوية 62.43 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع منخفضة 1.5%، ومع هذا فإن خام القياس العالمي سجل أكبر شهر من المكاسب منذ أبريل مع صعوده حوالي 6%.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.94 دولار، أو 4.4%، لتسجل عند التسوية 55.17 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع على انخفاض قدره 4.1% بعد ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب، وعلى أساس شهري قفز الخام الأمريكي حوالي 2.3%، هي أكبر مكاسبه منذ يونيو.

وكانت أحجام التداول ضعيفة في اليوم التالي لعطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.