احتجاز طالبة بحميات المحلة للاشتباه بإصاباتها بالالتهاب السحائي

احتجزت مستشفى حميات المحلة طالبة بالمرحلة الإعدادية، إثر الاشتباه في إصابتها بمرض الالتهاب السحائي، حيث تخضع الطالبة لرعاية فائقة بالمستشفى لحين تماثلها للشفاء.

وكان ولي أمر الطالبة "مريم.ع.م" قد فوجئ بإصابة ابنته بارتفاع شديد في درجات الحرارة، فنقلها لمستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطبي عليها.

واستدعى الدكتور جمال شادي، مدير المستشفى العام، طبيب أخصائي من مستشفى حميات المحلة، والذي أكد إصابتها بالالتهاب السحائي وقرر سرعة نقلها لمستشفى الحميات لمتابعة الحالة ووضعها تحت الملاحظة، وتم نقلها وحجزها بإحدى غرف العزل وتقديم الرعاية اللازمة لها.

من جانبه أكد الدكتور عبد القادر كيلاني، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الطالبة تم نقلها للمستشفى، ووضعها تحت الملاحظة، مشيرًا إلى أنه تم سحب عينات منها وتحليلها.

وقال"كيلانى": "لا داعي للقلق الالتهاب السحائي العادي ليس مرضا معديا والطالبة تحت الملاحظة وتتلقى العلاج بالمستشفى وستخرج بعد تماثلها للشفاء".