النمسا ولوكسمبورج يرفضان استثمارا أوروبيا في مجال البحث النووي

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عرقلت النمسا ولوكسمبورج اتفاقا بشأن استثمار مخصص لبرنامج الطاقة النووية "يوراتوم" التابع للمفوضية الأوروبية اعتبارا من عام 2021.

وجاء الإعلان على هامش اجتماع لوزراء العلوم والبحث العلمى بالاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة.

وسيتم بحث الأمر الآن في اجتماعات أخرى خلال الأشهر المقبلة.

وتقترح المفوضية الأوروبية استثمار 6ر1 مليار يورو (8ر1 مليار دولار) في برنامج يوراتوم في الفترة بين عامي 2021 و2025.

وسيكون ذلك موجها بالأساس للبحث والتعليم في مجال أمن الطاقة النووية، لكنه قد تتم الاستفادة منه في تمويل تطبيقات طبية محتملة.