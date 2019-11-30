«الداخلية» تجدد البروتوكول التدريبي مع نظيرتها الإيطالية في مكافحة الجريمة المنظمة

جددت وزارة الداخلية العمل بالبروتوكول التدريبي مع الداخلية الإيطالية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية؛ تلبية لالتماس الجانب الإيطالي بتجديد العمل بالبروتوكول لمدة عامين جديدين "2020-2021" بعد نجاح البروتوكول التدريبي المشترك بين الداخلية المصرية والجانب الإيطالي.

ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بإيفاد وفد وزارة الداخلية بإشراف اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إلى العاصمة الإيطالية، روما؛ للمشاركة في فاعليتي (ورشة العمل الختامية الخاصة بالبرنامج التدريبي المنتهي - التوقيع على تجديد العمل ببروتوكول التعاون لمدة عامين جديدين)، حيث تمت مراسم التوقيع بين كلا من مثل وزارة الداخلية المصرية اللواء دكتور أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة، ومثل الجانب الإيطالي مونتيمبى ماسيمو، مدير الإدارة المركزية لشرطة الهجرة والحدود الإيطالية.

وقال مصدر أمني إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات الدولية في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تتطلب تضافر الجهود مع كل المنظمات والمؤسسات الدولية لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، وتطوير برامج التدريب للارتقاء بالأداء الأمني.

وانطلاقاً من روابط التعاون الأمني المستمر بين أجهزة الشرطة المصرية والإيطالية وعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة التي تربط بين البلدين، لاسيما بعد نجاح البروتوكول التدريبي المشترك الموقع بين وزارة الداخلية المصرية والجانب الإيطالي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، قام خلاله مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بتولي تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالبروتوكول، من خلال تنظيم دورات تدريبية في مجال "مكافحة الجرائمة المنظمة والهجرة غير الشرعية" للكوادر الأمنية لـ22 دولة إفريقية؛ للتدريب على أحدث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة تحت إشراف مدربين مصريين وإيطاليين وأوروبيين، وإقامة عدد من ورش العمل التي تهدف إلى تبادل الخبرات وتوحيد مفاهيم وأساليب مكافحة هذه الظواهر الإجرامية بين دول المتوسط، بالإضافة إلى النجاح المحقق خلال دورة عامي 2018-2019، وتحقيقه صدى إيجابي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن توقيع البروتوكول يأتي أيضا في ضوء العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين وشمول ذلك للتعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية المصرية والإيطالية والتواصل والتنسيق المشترك فيما بينهما لمجابهة الظواهر الإجرامية المستحدثة التي باتت تمثل تهديدا لأغلب الدول الأوروبية، ويعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية في خبرات الأجهزة الأمنية المصرية وإمكاناتها التدريبية وقدرتها على نقل خبراتها المتراكمة في مكافحة هذه النوعية من الجرائم للكوادر الإفريقية، وكذا دور مصر الفعال في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية على المستويين المحلي والإقليمي.