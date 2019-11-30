حفل لفرقة الأخوة أبو شعر على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

قدمت دار الأوبرا المصرية ، برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء الجمعة، حفلا فنيا لفرقة الاخوة أبو شعر للانشاد الصوفي، على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية).

تضمن الحفل مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الدينية التي تعتمد على مقامات الموسيقى العربية منها : حث الراكب، أهلا وسهلا بالنبي، الحبيب عرفتوا، الحمد لله والشكر لله، القلب يعشق كل جميل، إلى أسيادي ردوني، ألفين صلاة على زعيم الوجود، الا بالله نظرة، وما لنا مولى سوى الله.

تجدر الإشارة إلى أن فرقة الإخوة أبو شعر تأسست في سوريا عام ١٩٨٣، بهدف تقديم الإنشاد الديني الاسلامي، وتتكون من ٦ أشقاء ينتمون الى عائلة أبو شعر، وقدمت الفرقة العديد من العروض الناجحة التي نالت إعجاب الجمهور والنقاد.