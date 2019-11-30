إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في مطار ببرلين





أبطل خبراء المفرقعات مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في مطار شونيفيلد بالعاصمة الألمانية برلين.

وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم السبت إن خبراء المفرقعات أبطلوا مفعول القنبلة ليلة الجمعة/السبت، دون تعقيدات.

وعقب العثور على القنبلة، توقفت حركة الطيران في المطار ظهر أمس لمدة ساعة تقريبا.

وبحسب بيانات المطار، تم إعادة توجيه ست طائرات إلى مطار تيجل، في برلين أيضا خلال فترة التوقف، وإرجاء إقلاع ست طائرات أخرى.

وتم اكتشاف القنبلة خلال أعمال رصف لأجزاء من أحد الطرق بالمطار.

ووفقا لهيئة إزالة مخلفات الأسلحة، فإن منطقة براندنبورج، التي تقع فيها برلين، تحتوي على أكثر كميات من الذخيرة التي تعود إلى الحرب العالمية في البلاد، حيث تعتبر الهيئة حوالي 350 ألف هكتار مثقلة بهذه المخلفات الخطرة.