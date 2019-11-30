القوات السورية تفشل في تحقيق تقدم في مناطق تحت سيطرة المعارضة في ريف ادلب

فشلت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها في تحقيق تقدم في هجوم شنته على مناطق تحت سيطرة المعارضة السورية في ريف ادلب.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر " تخوض فصائل المعارضة معارك عنيفة الان، ضد القوات الحكومية السورية المدعومة بمقاتلين من الحرس الثوري الايراني وحزب الله اللبناني على محاور قرية سرجة وصولاً الى منطقة تل دم غرب مدينة سنجار في ريف ادلب الجنوبي الشرقي ".

وأكد القائد العسكري الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الانباء الالمانية أن القوات المهاجمة تكبدت خسائر كبيرة بالارواح والعتاد، فقد تم رصد عبر أجهزة اللاسلكي مقتل أكثر من 15 عنصرا من القوات الحكومية، وأسر عنصر سلم نفسه خلال الهجوم ، كما تم تدمير دبابة ومقتل طاقمها باستهداف على أطراف قرية سرجة ".

واوضح القائد العسكري بعد التصدي لهجوم القوات الحكومية "دفعت فصائل المعارضة تعزيزات عسكرية الى المنطقة، وسيطرت على نقاط كانت تحت سيطرة القوات الحكومية ، وسط قصف مدفعي وصاروخي من مواقع القوات الحكومية على محور تل دم البريسة ".