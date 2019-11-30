ليفربول يفقد أليسون في ديربي الميرسيسايد

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تعرض أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول للطرد، خلال مباراة فريقه أمام برايتون ألبيون، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعند الدقيقة الـ77، تعرض أليسون للطرد المباشر، بعد ما لمس الكرة خارج منطقة الجزاء، ليحل بديلا له الحارس الإسباني أدريان.

وفور نزوله بلحظات استطاع برايتون تسجيل هدف تقليص الفارق، عن طريق مدافع الفريق دانك، عند الدقيقة 79.

وسيغيب الحارس البرازيلي عن ليفربول في الثلاث مباريات المقبلة، أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد.

أليسون أصبح أول حارس مرمى في الدوري الإنجليزي يتعرض للطرد بعد لمس الكرة بيده منذ فبراير 2015 عندما طرد حارس ليفربول الحالي أدريان مع وست هام ضد ساوثامبتون.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 2-1، ليوسع الفارق بينه وبين الثاني مانشستر سيتي لـ11 نقطة.