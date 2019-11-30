 مفوضية اللاجئين تعرب عن قلقها إزاء تزايد أعمال العنف في الكونغو الديمقراطية - بوابة الشروق
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مفوضية اللاجئين تعرب عن قلقها إزاء تزايد أعمال العنف في الكونغو الديمقراطية

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : السبت 30 نوفمبر 2019 - 2:30 م | آخر تحديث : السبت 30 نوفمبر 2019 - 2:31 م

أعربت المفوضية العليا لشئون اللاجئين ، عن قلقها البالغ إزاء سلامة وأمن آلاف المدنيين "المحاصرين " في إقليم "بيني الشرقي "بجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وذلك بعد أن حالت أعمال العنف ، والاحتجاجات الجماعية دون وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة المضطربة .

وصرح المتحدث باسم المفوضية ، شارلي ياكسلي في (جنيف ) اليوم / السبت / بأن التوتر يتصاعد في المنطقة ، منذ بدء عملية أمنية تقوم بها السلطات تستهدف الجماعات المسلحة ، مما أسفر عن مقتل العشرات .

وذكرت المنظمة الدولية أن التقديرات تشير إلى مقتل مالايقل عن مائة شخص في "بيني " منذ الثاني من نوفمبر الجاري ، وتشريد الآلاف ، وغالبيتهم من النساء والأطفال ، لافتة إلى أنه تم الإبلاغ عن عمليات نزوح جماعي من مناطق : "مباو" و"أويشا " شمال "بنيني " حيث يلجأ المدنيون إلى مدينة "بيني " في محاولة للفرار من أعمال العنف بين قوات الجيش والجماعات المسلحة في البلاد .

وأوضح المتحدث بأنه من الصعب التحقق من المعلومات لأن حركة العاملين في المجال الإنسانى مقيدة ، بسبب انعدام الأمن في جميع أنحاء المدينة ، في الوقت الذي تشير التقارير الواردة من المنطقة إلى تعرض الأشخاص للحصار من قبل الجماعات المسلحة ، فيما ترد تقارير يومية حول الخسائر في الأرواح ، وتزايد عمليات الاختطاف والهجمات على المدارس والمراكز الصحية ومجتمعات السكان الأصليين .

وأكدت المفوضية على الحاجة الملحة لاستعادة الأمن ، للسماح للوكالات الإنسانية بالوصول لدعم السكان المتضررين ، مشيرة إلى أن مئات الأسر تعيش في الكنائس والمدارس .

ووفقا للتقديرات الرسمية ، فإن مدينة "بيني " تضم ما يقرب من نصف مليون شخص ، فيما يوجد حوالي 275 ألف نازح في الإقليم .

وذكرت المفوضية أن انعدام الأمن يضاف إلى حالات النزوح شمال "كيفو " حيث يوجد 1.5 مليون من المشردين "داخليا " بسبب النزاع والجهود المستمرة لمكافحة فيروس "إيبولا " القاتل.

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