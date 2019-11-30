محافظ الدقهلية لـ«رؤساء المراكز والمدن»: أذكركم ونفسي أننا جئنا لخدمة المواطنين



لن أقبل التأخير في التنفيذ تحت اي مبرر واليوم يعني اليوم وليس غدا

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية والسكرتير العام السابق للمحافظة، اليوم السبت، اجتماعه الأول منذ أداءه اليمين الأربعاء الماضي أمام الرئيس عبد اللفتاح السيسي، اجتماعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات المعنيين بحضور سعد الفرماوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وقال محافظ الدقهلية إننا نجتمع اليوم لنحدد آليات وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتي ستبدأ بالاكثر أهمية وفائدة للمواطن، ولابد من العمل كفريق وليس أفراد ولابد من التخطيط والتنظيم والتوجيه والمتابعة لكل مشروع.

وأكد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة عرض تقرير تفصيلي عن مصادر الدخل والموارد المالية في كل مركز ومدينة، وضرورة العمل على تعظيم الاستفادة منها لتعود للمواطنين في صورة خدمات ومشروعات.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة تعظيم الموارد بحسن ادارتها وتطويرها وتحسين الخدمة ورفع قيمتها، وتشمل على سبيل المثال المواقف والإعلانات والوحدات المؤجرة وكافة مشروعات الدولة التي تمثل مصادر دخل للمحافظة.

وطالب مختار رؤساء المراكز والمدن بعرض تقرير تفصيلي عن مصانع تدوير القمامة يشمل إعدادها وموقعها وعدد العمال والدخل وحجم المخلفات التي تستقبلها، والبدء في تطوير المدافن الصحية ودراسة إقامة مصانع جديدة على أحدث النظم.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه لن يقبل التأخير في تنفيذ أي مشروع أو تقديم الخدمة تحت أي مبرر وأنه عندما يقول اليوم يعني اليوم وليس غدا، وأكد على ضرورة تواجد المسئول في الشارع للمتابعة الشخصية والإنجاز وليس مجرد المرور.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة لن يتساهل فيه لأنه حق الشعب، مؤكدا على أهمية تركيب الكاميرات بالمحلات العامة لتوفير الأمان المواطنين.

وأكد مختار على أهمية الارتقاء بمستوى المكاتب في الديوان العام والمراكز والمدن، وتوفير مكان لائق لانتظار المواطنين، مشيرا إلى ضرورة تحديد موعد تقديم الخدمة للمواطنين بتاريخ واضح ومحدد لمنع الفساد الإداري وقال "أذكركم ونفسي أننا جئنا لخدمة المواطنين".