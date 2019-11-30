أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم /السبت/ وقوف بلاده إلى جانب بريطانيا، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال برقيتي عزاء بعث بهما أمير الكويت إلى كل من الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أدان خلالهما الهجوم الإرهابي الذي نفذ بالسكين عند جسر لندن، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وشدد أمير الكويت على موقف بلاده الرافض لهذا العمل الإرهابي الذي استهدف أرواح الأبرياء والآمنين، معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا، راجيا لهم الرحمة، ومتمنيا للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، برقيات عزاء مماثلة إلى كل من ملكة بريطانيا ورئيس الوزراء البريطاني.