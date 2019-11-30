الشرطة العسكرية الروسية تسير دورية مشتركة مع القوات التركية في سوريا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الشرطة العسكرية الروسية بدأت في تسيير الدورية المشتركة الـ12 مع القوات التركية في سوريا.

وذكرت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن الدورية تضم 8 مركبات عسكرية منها مركبات نقل المشاة وحاملة جنود مدرعة روسية، بالإضافة إلى حوالي 50 جنديًا من كلا البلدين في منطقة حدودية على بعد بضع عشرات من الكيلومترات شمال مستوطنة القامشلي .. مشيرة إلى أن مروحيات القوات الجوية الروسية ستقوم بدورية جوية في المنطقة.

يُشار إلى أنه وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، بدأت الوحدات العسكرية الروسية ابتداء من 23 أكتوبر الماضي بتسيير دوريات على طول الحدود السورية-التركية، كما نصت الاتفاقيات على منع تركيا من توسيع منطقة عملياتها في المنطقة، على أن تلتزم الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية بتسهيل انسحاب القوات الكردية من منطقة حدودية تمتد لمسافة 18 ميلًا.

وعلى جانب متصل، ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن الشرطة العسكرية الروسية سيرت دوريات على الحدود التركية-السورية بطريق جديد بالقرب من مدينة كوباني في شمال سوريا، وبلغ طول طريق الدورية أكثر من 120 كيلومتراً واستغرقت أربع ساعات.