أمرت نيابة مينا البصل غربي الإسكندرية، اليوم السبت، بحبس 3 أشخاص عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل جارهم بسلاح أبيض "سكين"، إثر نشوب مشاجرة بينهم بسبب كلب، وطلبت سرعة استقدام تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة عقب تشريحها وإفادتها بسبب الوفاة.

تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بوقوع مشاجرة بين كل من: طرف أول مجني عليه "ب. م." 22 عاما، وشقيقه، وطرف ثان متهم "ي. م."، و3 آخرين، جميعهم عاطلين مقيمين في شارع ابن الكحان أمام إسطبل الحيوانات الكائن في منطقة القباري غربي المحافظة.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، كشفت تحريات المباحث الجنائية عن أن المتهم الأول تعدى على المجني عليه بطعنة نافذة بسلاح أبيض "سكين"؛ مما أدى إلى مصرعه في الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة إلى المشرحة، وإعداد كمين ألقي من خلاله القبض على أطراف المشاجرة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.