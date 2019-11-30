عبدالعزيز المقبالي: الهدف المبكر سهل من مهمة الفوز على الكويت

عبر عبد العزيز المقبالي لاعب المنتخب الأول العماني لكرة القدم عن سعادته الكبيرة بالفوز المهم الذي حققه فريقه على حساب منتخب الكويت 2 / 1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس الخليج (خليجي 24).

وحقق منتخب عمان فوزه الأول في البطولة على حساب الأزرق، وأنعش آماله في التأهل للدور قبل النهائي بعد تصدره المجموعة ب4 نقاط .

وقال المقبالي في تصريحات صحفية بعد المباراة :"الحمد لله على الأداء القوى والمميز الذي قدمناه، والمهم هو الحصول على النقاط الثلاث وتحقيق الانتصار الاول في البطولة لأنها كانت الأهم بعد أن تعادلنا في الجولة الافتتاحية مع المنتخب البحريني ".

وأضاف لاعب المنتخب العماني :"دخلنا الشوط الأول بكل قوة وسجلنا هدفين ،وفي الشوط الثاني حافظنا على تقدمنا على الرغم من التغييرات الهجومية التي أجراها المنتخب الكويتي والضغط المتواصل علينا لإدراك التعادل لكننا لعبنا بروح قتالية لنحصد المطلوب وهو الثلاث نقاط".

وأكد :"اشكر زملائي اللاعبين على ما قدموه خلال المباراة فالجميع كان على قدر المسؤولية ولم يقصروا على الاطلاق وإن شاء الله القادم أفضل".