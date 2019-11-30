مزَّق طالب جسد زميله بسلاح أبيض (مطواه) لقيامه بسبه على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبدالمنعم، رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بتلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول المدعو "أحمد م ا" البالغ من العمر 18 عاما، طالب بالفرقة الأولى بكلية التجارة مصاب بجرح طعني نافذ بالجهة اليسرى، وتم حجزه لتلقي العلاج اللازم.

وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب اتهم المدعو "حمدى ى ا" البالغ من العمر 18 عاما طالب بالصف الثالث الثانوي بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما لوجود خلافات سابقة لتعدى كل منهما على الآخر بالسب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تطورت اليوم لمشاجرة قام على إثرها بالتعدي عليه بسلاح أبيض مطواه محدثا إصابته وفر هاربا.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم التحفظ عليه كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.