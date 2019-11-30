 سانا: قتلى من القوات التركية وحلفائها بانفجار بريف رأس العين شمال شرق سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سانا: قتلى من القوات التركية وحلفائها بانفجار بريف رأس العين شمال شرق سوريا

هديل هلال
نشر فى : السبت 30 نوفمبر 2019 - 11:12 م | آخر تحديث : السبت 30 نوفمبر 2019 - 11:12 م

أعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء اليوم السبت، سقوط عدد من القتلى بين صفوف القوات التركية وحلفائها بانفجار في ريف رأس العين بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وذكرت الوكالة، حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم» في خبر عاجل لها، أن الانفجار وقع في مبنى البيطرة ببلدة تل حلف بريف رأس العين، مشيرة إلى أن مصدره مجهول.

وأضافت «سانا» أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من الجرحى بين عناصر الجيش التركي والتشكيلات المسلحة السورية المتحالفة معه، وتم نقلهم إلى تركيا «وسط تعتيم على الحادثة».

جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن في الـ9 من أكتوبر الماضي، عن بدء عملية عسكرية تحت عنوان «نبع السلام»، في شمال سوريا، ضد المسلحين الأكراد، وتنظيم داعش الإرهابي.

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