 كارمن سليمان تطرح أغنية «لازم نغيب» باللهجة الخليجية - بوابة الشروق
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كارمن سليمان تطرح أغنية «لازم نغيب» باللهجة الخليجية

إيمان محمود
نشر فى : السبت 30 نوفمبر 2019 - 3:57 م | آخر تحديث : السبت 30 نوفمبر 2019 - 3:57 م

طرحت الفنانة كارمن سليمان، أغنيتها الجديدة بعنوان" لازم نغيب" باللهجة الخليجية، عبر موقع يوتيوب، والأغنية كلمات محمد الغرير، ألحان وتر، وتوزيع رأفت، وإشراف عام مصطفى جاد.

وتستعد كارمن لإحياء حفل غنائي، الجمعة 6 ديسمبر المقبل، على مسرح مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تشدو كارمن خلال الحفل بباقة من أغنياتها الخاصة، بالإضافة لعدد من أغنيات الزمن الجميل.

وطرحت كارمن الشهر الماضي أحدث أغنياتها بعنوان "تفنن" باللهجة الخليجية، والتى تخطت مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية كلمات خالد بن سعود الكبير، وألحان مقرن القحطاني، وتوزيع هشام السكران.

https://www.youtube.com/watch?v=4TBtLNr_rlI

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