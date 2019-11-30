مدرب الاتحاد: التزام اللاعبين سبب الفوز على الإسماعيلي

أكد محمد إبراهيم، المدرب العام للاتحاد السكندري، أن الفوز الذي حققه الفريق اليوم، السبت، على حساب الإسماعيلي، يرجع الفضل فيه في المقام الأول لالتزام اللاعبين داخل الملعب وخارجه.

وقال إبراهيم في تصريحات إذاعية عقب المباراة: «إنه مجهود الإدارة واللاعبين رقم واحد بفضل الالتزام والانضباط داخل الملعب وخارجه، لدينا منظومة تسير في الاتجاه الصحيح».

وأضاف المدرب العام للاتحاد السكندري: «الاتحاد والإسماعيلي عائدان من البطولة العربية، تابعنا مباراتي الإسماعيلي ضد الجزيرة الإماراتي وكذلك حرس الحدود، ولدينا طريقة معينة نبدأ بها كل المباريات ونغيرها أثناء اللقاء».

وتابع: «الإسماعيلي فريق ثقيل لا يمكن الاستهانة به، والمباراة بعد توقف الدوري قرابة 40 يوما وبعد مشاركة في البطولة العربية».

وكان الاتحاد السكندري تغلب على الإسماعيلي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.