شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حادث تصادم سيارة ملاكي بالمارة، وتحطيم عدد من السيارات.

تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو تم تصويره من كاميرا مراقبة في الساعة 7 صباحا بشارع الجمهورية -أكبر الشوارع الرئيسيّة بالمنصورة، والواقع به مديرية أمن الدقهلية وقسم أول- لسيارة ملاكي تقوم بحركات استعراضية لخلو الشارع من المواطنين، وتدهس أحد المارة، وتصطدم بعدد من السيارات التي تقف بالقرب من الواقعة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم على أول شارع محمد فتحي بالمنصورة، وتحطيم عدد من السيارات ووفاة أحد المارة، وانتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المتوفي إلى مشرحة المستشفى.