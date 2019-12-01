رئيس وزراء بريطانيا يتفقد موقع هجوم الطعن الإرهابي المميت بلندن

تفقد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، موقع هجوم الطعن الإرهابي المميت في لندن، الذي أسفر عن مقتل مدنيين اثنين والمهاجم نفسه.

وذكرت وكالة أنباء برس أسوسييشن، أن «جونسون» تفقد الموقع، اليوم السبت، برفقة وزيرة الداخلية بريتي باتل، ورئيسة الشرطة البريطانية، كريسيدا ديك، ومفوض شرطة مدينة لندن إيان دايسون.

ويشتبه أن شابًا، 27 عامًا، عرفته السلطات باسم عثمان خان، طعن شخصين حتى الموت بالقرب من جسر لندن، أمس الجمعة، قبل أن تطلق الشرطة عليه النار فترديه قتيلا. وكان قد أدين في السابق بجرائم على صلة بالإرهاب.

وخرج "خان" من السجن في ديسمبر 2018، ما أثار جدلًا حادًا بشأن الممارسة.

وقال جونسون قبل ترأس اجتماع، مساء أمس الجمعة، للجنة الطوارئ الحكومية البريطانية (كوبرا): "من الخطأ السماح لمجرمين خطيرين ويتسمون بالعنف الخروج من السجن مبكرًا، ومن المهم أيضا للغاية أن نتخلص من هذه العادة وأن نفرض العقوبة الملائمة على المجرمين الخطيرين سيما على الإرهابيين".

وردًا على الانتقاد، أصدر مجلس إطلاق السراح المشروط بيانا اليوم السبت ليقول إنه لم يكن متورطا في الإفراج عن المهاجم "الذي يبدو أنه جرى الإفراج عنه تلقائيا بشروط (حسبما يتطلب القانون) بدون إلرجوع للمجلس".