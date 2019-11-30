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تواصل "الشروق" نشر ملحقها الثقافي-السبت من كل أسبوع- لتأخذ القارئ في جولة ثقافية ثرية بين صفحات الكتب والفعاليات والأمسيات الشعرية والأدبية.
ويمكن مطالعة موضوعات ملحق هذا الأسبوع من هنا:
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