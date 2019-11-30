 ملحق «الشروق» الثقافي.. أبرز المرشحين لجوائز «جرامى» واحتفال شعري بـ«حداد الحفيد» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ملحق «الشروق» الثقافي.. أبرز المرشحين لجوائز «جرامى» واحتفال شعري بـ«حداد الحفيد»

إشراف - سامح سامي
نشر فى : السبت 30 نوفمبر 2019 - 5:58 ص | آخر تحديث : السبت 30 نوفمبر 2019 - 5:58 ص

تواصل "الشروق" نشر ملحقها الثقافي-السبت من كل أسبوع- لتأخذ القارئ في جولة ثقافية ثرية بين صفحات الكتب والفعاليات والأمسيات الشعرية والأدبية.

ويمكن مطالعة موضوعات ملحق هذا الأسبوع من هنا:

«جسر الديجيتال».. محاولة تحرير الصديق المتحول إلى «ملف» داخل الكمبيوتر

 

ميشيل أوباما تنضم لقائمة المرشحين لجوائز «جرامى»

 

«عود أحمد».. احتفال شعرى بحداد الحفيد فى ساقية الصاوى

 

سمير فؤاد يكتب عن الضوء فى الفن التشكيلى

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