داعش يعلن مسئوليته عن حادث الطعن في لندن

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسئوليته عن حادث الطعن الذي وقع أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل شخصين ومنفذه في العاصمة البريطانية لندن.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "داعش" زعم هذه الليلة مسئوليته عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل اثنين وخلف ثلاثة مصابين.

ونقلت الصحيفة، عن بيان تنظيم "داعش" الإرهابي الذي أعلن فيه مسؤوليته عن الحادث، أن منفذ الهجوم قام به استجابة لدعوة التنظيم باستهداف الدول التي تشارك في التحالف الذي يحاربه.

ونفذ عثمان خان، 28 عاما، الذي كان يرتدي سترة ناسفة وهمية ويلوح بسكين، الهجوم العشوائي الجمعة، عند جسر لندن الشهير، حيث قام عدد من المارة بطرح المهاجم أرضا، ثم أطلقت الشرطة النار عليه وأردته قتيلا على الفور.

وقالت السلطات البريطانية إن خان ينحدر من مدينة ستوك وسط إنجلترا، من أسرة تعود أصولها إلى الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير.