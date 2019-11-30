سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد





تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لمذيعة قناة «الشرقية نيوز»، أثناء قراءتها لخبر استقالة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي.

ولم تستطع المذيعة حبس دموعها، أثناء قراءتها لخبر يفيد باعتزام رئيس الوزراء رفع كتاب رسمي إلى مجلس النواب، للاستقالة من رئاسة الحكومة.

وانقسم العراقيون حول سبب بكاء المذيعة، حيث رأى البعض أن السبب هو حزنها على دماء الشهداء، فيما أرجع البعض الآخر سبب بكاءها إلى حزنها على رحيل رئيس الوزراء من منصبه.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أمس الجمعة، اعتزامه التقدم باستقالته لمجلس النواب؛ تجنبًا لانزلاق البلاد للفوضى، واستجابة لمطالب الشعب.