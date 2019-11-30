مقتل متظاهر وإصابة آخرين في مدينة النجف جنوبي بغداد

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أفاد شهود عيان، اليوم السبت، بمقتل متظاهر وإصابة آخرين في اشتباكات اندلعت في مدينة النجف جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد.

وقال الشهود إن مجموعة مسلحة تطوق بناية مرقد الحكيم في النجف استطاعت إحراق المكتبة الرئيسية، وجميع أبواب مداخل البناية، وأسفر إطلاق نار مع عناصر حماية المرقد عن مقتل متظاهر وجرح آخرين.

وكانت قوة كبيرة من الجيش العراقي توجهت إلى النجف لفرض الأمن والسيطرة على الوضع وحماية المتظاهرين.

وفي سياق متصل، طالب محافظ النجف لؤي الياسري، الأجهزة الأمنية العليا ببغداد للتدخل الفوري لإيقاف نزيف الدم في المحافظة.

وقال الياسري في بيان: "نطالب الحكومة الاتحادية بكل مفاصلها الأمنية العليا للتدخل الفوري لإيقاف نزيف الدم في النجف الاشرف، والتحقيق بالأحداث الجارية ومحاسبة المقصرين وفق القانون، وإحالتهم للقضاء العراقي المحترم بشكل فوري وعاجل لينالوا جزاءهم العادل".

من جانبها، حذرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية في بيان لها من خطورة تفاقم الأوضاع في محافظة النجف الأشرف وطالبت القوات الأمنية والسلطات المحلية بحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.

وأبدت المفوضية أسفها البالغ من سقوط ضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية، داعية القوات الأمنية والسلطات المحلية وجميع الأطراف من ممثلي التظاهرات ووجهاء وشيوخ عشائر ورجال دين إلى التدخل العاجل لنزع فتيل الأزمة وتدارك الأمور وحقن الدماء والحفاظ على حياة المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.