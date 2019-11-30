القضاء الأعلى العراقي: سيتم معاقبة من اعتدى على المتظاهرين وفق القانون

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أكد مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم السبت، أنه سيتم معاقبة كل من اعتدى على المتظاهرين السلميين، بأشد العقوبات وفق.

ودعا المجلس - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - المصابين وذوي الشهداء إلى مراجعة الهيئات التحقيقية في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف؛ لتسجيل إفاداتهم بخصوص الجرائم التي ارتكبت بحقهم خلال التظاهرات.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد ومحافظات البصرة والنجف والديوانية وكربلاء وواسط وميسان والمثنى وذي قار وبابل تظاهرات حاشدة منذ 25 من أكتوبر الماضي تطالب بالإصلاح والقضاء على الفساد وتوفير فرص العمل.