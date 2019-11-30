مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت الموافق 30/11/2019 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والملاعب العالمية، أبرزها مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا، وليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري أبطال إفريقيا:

مازيمبي أمام الزمالك – الساعة 15:00 – BeIN Sports 1HD

إتحاد الجزائر أمام الوداد الرياضي – الساعة 18:00 – BeIN Sports 1HD

الرجاء الرياضي أمام الترجي الرياضي – الساعة 21:00 – BeIN Sports 1HD

الدوري المصري:

الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي - الساعة 19:30 – On Sport HD

الدوري الإنجليزي:

نيوكاسل يونايتد أمام مانشستر سيتي – الساعة 14:30 – BeIN Sports 2HD

تشيلسي أمام وست هام يونايتد – الساعة 17:00 – BeIN Sports 8HD

ليفربول أمام برايتون – الساعة 17:00 – BeIN Sports 7HD

توتنهام هوتسبير أمام بورنموث – الساعة 17:00 – BeIN Sports 2HD

الدوري الإسباني:

ديبورتيفو ألافيس أمام ريال مدريد – الساعة 14:00 – BeIN Sports 3HD

فالنسيا أمام فياريال – الساعة 22:00 – BeIN Sports 3HD

الدوري الألماني:

هيرتا برلين أمام بوروسيا دورتموند – الساعة 16:30 – BeIN Sports 5HD

بايرن ميونيخ أمام باير ليفركوزن – الساعة 19:30 – BeIN Sports 5HD

الدوري الفرنسي:

ستراسبورج أمام ليون – الساعة 18:30 – BeIN Sports 6HD

مونبلييه أمام أميان – الساعة 21:00 – BeIN Sports 13HD

نيس أمام أنجيه – الساعة 21:00 – BeIN Sports 6HD

ليل أمام ديجون – الساعة 21:00 – BeIN Sports 8HD