مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت الموافق 30/11/2019 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والملاعب العالمية، أبرزها مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا، وليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
دوري أبطال إفريقيا:
مازيمبي أمام الزمالك – الساعة 15:00 – BeIN Sports 1HD
إتحاد الجزائر أمام الوداد الرياضي – الساعة 18:00 – BeIN Sports 1HD
الرجاء الرياضي أمام الترجي الرياضي – الساعة 21:00 – BeIN Sports 1HD
الدوري المصري:
الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي - الساعة 19:30 – On Sport HD
الدوري الإنجليزي:
نيوكاسل يونايتد أمام مانشستر سيتي – الساعة 14:30 – BeIN Sports 2HD
تشيلسي أمام وست هام يونايتد – الساعة 17:00 – BeIN Sports 8HD
ليفربول أمام برايتون – الساعة 17:00 – BeIN Sports 7HD
توتنهام هوتسبير أمام بورنموث – الساعة 17:00 – BeIN Sports 2HD
الدوري الإسباني:
ديبورتيفو ألافيس أمام ريال مدريد – الساعة 14:00 – BeIN Sports 3HD
فالنسيا أمام فياريال – الساعة 22:00 – BeIN Sports 3HD
الدوري الألماني:
هيرتا برلين أمام بوروسيا دورتموند – الساعة 16:30 – BeIN Sports 5HD
بايرن ميونيخ أمام باير ليفركوزن – الساعة 19:30 – BeIN Sports 5HD
الدوري الفرنسي:
ستراسبورج أمام ليون – الساعة 18:30 – BeIN Sports 6HD
مونبلييه أمام أميان – الساعة 21:00 – BeIN Sports 13HD
نيس أمام أنجيه – الساعة 21:00 – BeIN Sports 6HD
ليل أمام ديجون – الساعة 21:00 – BeIN Sports 8HD