بمناسبة اقتراب عيد الميلاد (الكريسماس)، دعا وزير التنمية الألماني جيرد مولر المواطنين إلى شراء الشيكولاتة التي يتم انتاجها بطرق عادلة.

وقال مولر في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم السبت: " يكد 3ر2 مليون فتاة وفتى في مزارع الكاكاو بأنحاء العالم من أجل أن يحصل أطفالنا على شيكولاته رخيصة من جوارب بابا نويل."

وذكر مولر أن أسعار بيع الشيكولاته في السوق العالمية منخفضة للغاية، بحيث لا يمكن لكثير من مزارعي الكاكاو تغطية نفقات حياتهم، وقال: "لذلك أناشدكم في فترة الكريسماس: اشتروا الشيكولاتة المنتجة في إطار تجارة عادلة ومستدامة".