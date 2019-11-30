

طالب سياسيون فرنسيون، السبت، باريس باتخاذ خطوات صارمة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خلفية الإهانة التي وجهها لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، واصفين أردوغان بأنه «عراب» تنظيم داعش الإرهابي.

وكانت فرنسا قد استدعت السفير التركى لدى باريس إسماعيل حقي موسى، إثر هجوم عنيف شنه الرئيس التركي ضد نظيره الفرنسي، الذى وصفه بأنه في «حالة موت دماغية».

وقال النائب الفرنسى عن حزب «التجمع الوطنى» (يمين متطرف) إيريك سيوتى إنه «بعد إهانة أردوغان لفرنسا ورئيسها، أطالب بسحب السفير الفرنسي في أنقرة، والرفض النهائي لطلب تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي».

وأضاف سيوتي أن «هجوم أردوغان الذي يعد «عراب داعش» على فرنسا أمر لا يطاق»، ووصفه بأنه «مستبد وخطر على السلام العالمي».

من جهته، قال زعيم حزب «انهضي يا فرنسا» (يمين) نيكولا دوبون إينيان، إن «ماكرون لا يجب أن يسمح لأردوغان أن يدهس فرنسا»، معتبرا أن تصريحاته فضيحة دبلوماسية ناجمة عن سياسة تقديم ماكرون تنازلات لتركيا».

واعتبر زعيم حزب «فرنسا المتمردة» (يسار متطرف) جون لوك ميلانشون، أن هجوم أردوغان ضد الرئيس الفرنسي يظهر طبيعته الفظة كالعادة باستخدام الإيذاء البدني أو اللفظي، موضحا أن «حلف الناتو قد أصبح ميتا للغاية لأن أردوغان عضو فيه».

من جانبه، قال الكاتب الفرنسي، برنار هنري ليفي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «ماكرون «مريض عقلي»، في الواقع فإنه في وجهة نظر أردوغان من يدافع عن الأكراد ويترك لمعارضيه مساحة من الحرية ويحترم الديمقراطية، ويوفى بتعهداته الدولية وحقوق الإنسان إنه محض جنون، مضيفا أن تركيا تستحق أفضل بكثير من أردوغان.

بدورها، ذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية، الجمعة أن تصريحات أردوغان تعزز التوترات بين تركيا وحلف شمال الأطلسى «الناتو»، قبل قمة الحلف الحاسمة في لندن الأسبوع الحالى. فيما وصف موقع «ميديا بارت» الفرنسي، التراشق بين تركيا وفرنسا بأنه حرب أعصاب بين أردوغان وماكرون حول الناتو».