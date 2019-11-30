بلومبرج: جينجوب يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية في ناميبيا

أعلن رئيس ناميبيا هاج جينجوب اليوم السبت فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت بالبلاد يوم الأربعاء الماضي، وفق ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الوكالة نقلت عن لجنة الانتخابات في ناميبيا في وقت سابق اليوم أن جينجوب نال حوالي 57.4 في المئة من الأصوات، بعد فرز بطاقات اقتراع الناخبين في 105 دوائر انتخابية من أصل 121 دائرة.

وبحسب لجنة الانتخابات، نال باندوليني إيتولا، المنافس المستقل الأقوى أمام جينجوب، حوالي 9ر28 في المئة من الأصوات التي جرى فرزها حتى الآن، في حين حصل مرشح "الحركة الديمقراطية الشعبية"، ماك هنري فيناني، على 5.3 في المئة من الأصوات.

وفي انتخابات الجمعية الوطنية (البرلمان)، حصل "سوابو" على 66.5 في المئة من أصوات الناخبين بعد فرز حوالي 82%من البطاقات، و"الحركة الديمقراطية الشعبية" المعارضة على 15.6 في المئة.

وكان جينجوب فاز بـ 87 في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت بالبلاد في عام 2014، وحصل حزب "سوابو" على 80 في المئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية آنذاك.

وينتمي جينجوب لحزب "منظمة شعب جنوب غرب أفريقيا" (سوابو) الذي يسيطر على مقاليد الأمور في ناميبيا منذ نحو ثلاثين عاما.

ونقلت "بلومبرج" عن المحلل السياسي المستقل نيكو هورن القول: "هذه إشارة إلى أن معترك السياسة في ناميبيا يتغير... بدأ عهد جديد."

وأضاف هورن: "يتلهف الناس على التغيير. يدفع جينجوب ثمن الوضع الاقتصادي، وقضية البطالة وجميع ما يحدث."

وألقى الجفاف المزمن باقتصاد ناميبيا في براثن الركود في عام 2016، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل البلاد ركودا للعام الثالث على التوالي في 2019.

ولجأت الحكومة إلى مزيد من الاقتراض، لتعويض التباطؤ في الإيرادات في تلك البلاد التي يعيش أكثر من 10 في المئة من سكانها البالغ تعدادهم إجمالا 2.6 مليون نسمة، في فقر مدقع. كما تعاني البلاد من بطالة متفشية، وهناك حوالي 700 ألف ناميبي في حاجة لمساعدات غذائية.