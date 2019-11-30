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بريطانيا تنكس الأعلام على مباني الحكومة تضامنا مع ضحايا هجوم لندن

علم بريطانيا
علم بريطانيا
أ ش أ
نشر فى : السبت 30 نوفمبر 2019 - 6:53 م | آخر تحديث : السبت 30 نوفمبر 2019 - 6:53 م

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم /السبت/ تنكيس الأعلام على المباني الحكومية؛ تضامنا مع ضحايا هجوم جسر لندن الإرهابي الذي وقع أمس.

وذكرت الحكومة -في بيان بثه موقعها الإلكتروني الرسمي- "أن الأعلام على مباني حكومة المملكة المتحدة ستنكس اليوم احتراما لأولئك الذين فقدوا حياتهم والذين تأثروا بالهجوم على جسر لندن يوم الجمعة".

وكانت شرطة العاصمة البريطانية قد أعلنت أمس أن رجلا طعن عدة أشخاص بالقرب من جسر لندن، وتم قتل المشتبه به بالرصاص في الحال، وأسفر الهجوم عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، واعتبرت السلطات الهجوم إرهابيا.

وحددت الشرطة فيما بعد هوية منفذ الهجوم، مشيرة إلى أنه يدعى "عثمان خان" ويبلغ من العمر 28 عاما وأدين في عام 2012 بجرائم تتعلق بالإرهاب، وتم إطلاق سراحه بشكل مشروط في ديسمبر عام 2018.

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