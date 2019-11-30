الإمارات تدين حادث طعن استهدف مدنيين في العاصمة البريطانية

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم /السبت/ عملية الطعن التي استهدفت مدنيين عزل بالعاصمة البريطانية لندن.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - تضامن الإمارات مع المملكة المتحدة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، مؤكدة رفضها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت، أمس الجمعة، مصرع شخصين في حادث طعن ارتكبه رجل واستهدف عدة أشخاص بسكين عند جسر لندن، فيما قتلت الشرطة الرجل المهاجم الذي كان يرتدي سترة ناسفة زائفة.

وكشفت الشرطة البريطانية عن هوية المشتبه به في الهجوم، مشيرة إلى أنه يدعى "عثمان خان" ويبلغ من العمر 28 عاما وكان يعيش في مقاطعة "ستافوردشاير".. وتم إدانته في عام 2012 بجرائم إرهاب.