«الطاقة الذرية الإيرانية»: تخصيب اليورانيوم مستمر مع استئناف الحظر على «فوردو»

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن عمليات تخصيب اليورانيوم ستتواصل في منشأة فوردو، مع استئناف الولايات المتحدة إجراءات الحظر على هذه المنشأة النووية، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وفي معرض رده على تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة ستلغي الاستثناءات في إجراءات الحظر بحق منشأة فوردو النووية اعتبارًا من 15 ديسمبر 2019، قال صالحي: "كانت لدينا 2000 من أجهزة الطرد المركزي في فوردو، وتم تقليلها بعد المفاوضات النووية إلى 1044 جهازا، إذ أن الأوروبيين أرادوا عدم استخدام هذه المنشأة، لكننا أعلنا أننا لا نستغني عن هذه المنشأة واحتفظنا بـ 1044 جهازا للطرد المركزي".

وتابع: "في الوقت الحاضر يوجد هذا العدد من أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو، وبسبب نكث الأوروبيين لتعهداتهم، فقد تم استئناف تخصيب اليورانيوم في هذه المنشأة، وما لم ينفذ الأوروبيون تعهداتهم، فإننا سنواصل التخصيب في فوردو".

وأوضح أن المفتشين يتمتعون بشكل عام بحصانة دبلوماسية مثل السفراء خلال فترة مهامهم، طبعا عندما يريد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول المواقع الايرانية يجري تفتيشهم، وهذا أمر طبيعي عند زيارة المنشآت النووية في جميع أنحاء العالم.

ولفت إلى أن برنامج استاكس نت كان يهدف إلى توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية حتى أنه أضر ببعض مصانع البتروكيمياويات، لكنه لم يلحق ضررا بالصناعة النووية.

وأردف: "لقد استخدموا البرنامج الخبيث Stuxnet ضدنا ، وقاموا بتخريب صناعي ضد منشآتنا، وقاموا ببيعنا معدات معيبة، وتوخينا الحذر في هذا المجال، ونرى أن الإجراء الأخير لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا السياق، وطلبنا من الوكالة متابعة القضية".

وأشار إلى خطوات إيران لتقليص التزاماتها في الاتفاق النووي: "إن هدفنا كما صرح رئيس الجمهورية هو الحفاظ على الاتفاق النووي، فنحن لا نريد إفشال الاتفاق، وإنما الطرف الآخر يريد إفشال الاتفاق النووي، من أجل أن يكون الاتفاق النووي متوازنا، اتفقنا على وضع قيود في الاتفاق، مقابل إزالة الحظر، لكنهم لم يزيلوا الحظر، لذلك اقدمنا على اتخاذ 4 خطوات لخفض الالتزامات النووية، وسنتحرك إلى الأمام بقوة".