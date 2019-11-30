رئيسة المفوضية الأوروبية: حماية المناخ يجب أن تصبح برنامجا للنمو الاقتصادي في أوروبا



ترى رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة، أورزولا فون دير لاين، أن التحول للطاقة المتجددة يوفر فرصا كبيرة أمام نمو الاقتصاد في أوروبا.

وقالت السياسية الألمانية في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية ووسائل إعلام أوروبية أخرى صادرة اليوم السبت إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يوضح أنه يطور التكنولوجيا الحديثة الضرورية ويمولها وأنه يمكن للمواطنين المشاركة فيها.

وأضافت: "إذا فعلنا ذلك على النحو السليم، فسيكون هذا بمثابة برنامج للنمو الاقتصادي في أوروبا. أريد أن تصدر أوروبا، وليس الصين، هذه التقنيات والمعرفة".

وتتولى فون دير لاين مهام منصبها رسميا غدا الأحد. ومن أهم أهدافها، تحقيق حماية طموحة للمناخ في إطار ما يعرف باسم "الاتفاق الأخضر". ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل هذا الاتفاق خلال كانون أول/ديسمبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن من مهام المفوضية الأوروبية اقتراح القوانين ومراقبة الالتزام بتطبيق القوانين الأوروبية المشتركة في دول الاتحاد الأوروبي.