الشرطة الهولندية تبحث عن مشتبه بضلوعه في هجوم بالطعن في لاهاي



ذكرت الشرطة الهولندية اليوم السبت أنها مازالت تبحث عن رجل طعن ثلاثة أشخاص متسببا في إصابتهم بجروح، في وسط لاهاي قبل يوم.

وذكرت وسائل الإعلام أن السلطات تنفذ عمليات تفتيش في محطات القطار وشبكات النقل المحلية.

وقالت الشرطة إن المستشفى سمحت للضحايا الثلاثة بالمغادرة بعد ساعات من دخولها، بدون تقديم المزيد من التفاصيل بشأن الضحايا أو الدافع وراء الجريمة.

وذكرت وكالة أنباء "أيه إن بي" الهولندية أمس الجمعة أنه لا يوجد إشارة على وجود دافع إرهابي ولكن الشرطة تقول إنها تحقق في كل الاحتمالات.

يقع مقر الحكومة الهولندية في لاهاي ووقعت الجريمة على بعد 500 متر من البرلمان.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام أن تخفيضات الجمعة البيضاء تعني ازدحام الشوارع بشكل كبير في وقت الهجوم.

ووقع الحادث بعد ساعات فقط من مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم بسكين في لندن، تم فتح تحقيق بشأنه على أنه عمل إرهابي. وأطلقت الشرطة النار على المنفذ المزعوم لترديه قتيلا بعد مشادة مع مارة.