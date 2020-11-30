افتتاح مركز جديد لخدمة المواطنين بالأقصر

افتتح اليوم الاثنين، اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد بمحافظة الأقصر، نائبا عن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، مركزا جديدا لخدمة المواطنين بقرية الرزيقات بمركز أرمنت لتقديم الخدمات التموينية، بحضور الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر.
يتضمن المركز عدد 7 شبابيك وصالة انتظار للمواطنين، وغرف حفظ المستندات، وتم تخصيص عدد 2 شباك لكبار السن وأصحاب الهمم تبلغ مساحته حوالي 135مترًا مربعًا، وتم تجهيزه بجميع الأجهزة بما فيها النداء الآلي وحاسبات آلية وكافة المكاتب والمقاعد من موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية.
يأتي ذلك ضمن خطة التطوير ولمواكبة التحول الرقمي وتنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر من أجل تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بجودة وكرامة.