افتتاح مركز جديد لخدمة المواطنين بالأقصر

افتتح اليوم الاثنين، اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد بمحافظة الأقصر، نائبا عن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، مركزا جديدا لخدمة المواطنين بقرية الرزيقات بمركز أرمنت لتقديم الخدمات التموينية، بحضور الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر.



يتضمن المركز عدد 7 شبابيك وصالة انتظار للمواطنين، وغرف حفظ المستندات، وتم تخصيص عدد 2 شباك لكبار السن وأصحاب الهمم تبلغ مساحته حوالي 135مترًا مربعًا، وتم تجهيزه بجميع الأجهزة بما فيها النداء الآلي وحاسبات آلية وكافة المكاتب والمقاعد من موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية.



يأتي ذلك ضمن خطة التطوير ولمواكبة التحول الرقمي وتنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر من أجل تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بجودة وكرامة.