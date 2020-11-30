تايلاند تسجل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الاثنين، تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها حالتين لشخصين تم اكتشاف إصابتهما في تايلاند بعد عودتهما من ميانمار، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3998 حالة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن مركز إدارة أزمة "كوفيد-19"في البلاد القول، إن الحالتين المحليتين الجديدتين لم تخضعا للحجر الصحي بعد عودتهما من ميانمار.

وتم اكتشاف باقي حالات الإصابة البالغ عددها 19، في منشآت الحجر الصحي.

وفي الوقت نفسه، مازالت حصيلة الوفيات مستقرة عند 60 حالة، حيث لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة في البلاد.