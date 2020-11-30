 تايلاند تسجل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 30 نوفمبر 2020 9:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

تايلاند تسجل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 9:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 9:37 ص

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الاثنين، تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها حالتين لشخصين تم اكتشاف إصابتهما في تايلاند بعد عودتهما من ميانمار، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3998 حالة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن مركز إدارة أزمة "كوفيد-19"في البلاد القول، إن الحالتين المحليتين الجديدتين لم تخضعا للحجر الصحي بعد عودتهما من ميانمار.

وتم اكتشاف باقي حالات الإصابة البالغ عددها 19، في منشآت الحجر الصحي.

وفي الوقت نفسه، مازالت حصيلة الوفيات مستقرة عند 60 حالة، حيث لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة في البلاد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك