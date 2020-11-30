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بريطانيا تحظر نصب معدات هواوى الخاصة بالجيل الخامس اعتبارا من سبتمبر 2021

د ب أ
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 6:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 6:57 ص

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين أنها سوف تمنع موفري خدمة الإنترنت من نصب معدات هواوي فى شبكة الجيل الخامس بالبلاد اعتبارا من شهر سبتمبر 2021.

وذكرت وكالة برس اسوسييشن البريطانية أن أوليفر دودن، وزير الدولة لوسائل الإعلام والثقافة والرياضة، حدد الموعد الجديد قبل عرض مشروع قانون الاتصالات اللاسلكية(الأمن) على البرلمان يوم الإثنين.

وقال دودن في بيان اليوم:" إننا بصدد اتخاذ أكثر الخطوات جسارة لتطبيق واحدة من أشد أنظمة أمن الاتصالات صرامة فى العالم".

وأضاف أن" الجزء المحوري من ذلك يتمثل فى مكافحة البائعين بالغي الخطورة، وقد حددت جدولا زمنيا واضحا للانتهاء من إزالة معدات هواوى من شبكات الجيل الخامس الخاصة بنا فى موعد أقصاه عام 2027".

كانت الحكومة البريطانية قد ذكرت فى يوليو أنها سوف تستبعد عملاق التكنولوجيا الصينية من البنية التحتية الخاصة بالجيل الخامس فى بريطانيا، استنادا إلى مخاوف أمنية.

وأشار دودن فى ذات الوقت إلى أنه بحلول الموعد المذكور يتعين إزالة الأجزاء المنصوبة بالفعل بحلول عام 2027 بما فى ذلك البنية التحتية الموجودةالخاصة بالجيل الرابع.

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