السمنة مرتبطة بعوامل مختلفة من بينها تجارب الطفولة

أظهرت دراسة حديثة أن أسباب السمنة مرتبطة بعوامل مختلفة، غير الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية للفرد، من بينها تجارب الطفولة، لا سيما تلك المتعلقة بالإساءة.

فقد اكتشفت الدراسة - التي أجراها "تاموري يوشيكازو" رئيس قسم تعزيز الصحة الإبداعية في كلية الطب جامعة كوبي في اليابان - أن السمنة عند النساء في مرحلة البلوغ لا ترتبط فقط بعوامل مثل البيئة الاجتماعية (على سبيل المثال، الظروف الاقتصادية والتعليم)، ولكن أيضا بتجارب الطفولة، لا سيما سوء المعاملة، وهذا يشير إلى أن تحسين رفاهية الأطفال سيساعد أيضا في منع السمنة لدى البلوغ.

وتسبب السمنة اضطرابات مختلفة مثل مرض السكري من النوع 2، وعسر شحميات الدم، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والكبد الدهني، والسكتة الدماغية، وتوقف التنفس أثناء النوم.

وأفادت الدراسات بأن التعرض للإيذاء في مرحلة الطفولة (مثل الاعتداء الجسدي والنفسي والإهمال) لا يؤدي فقط إلى السمنة في مرحلة البلوغ، ولكنه يرتبط أيضا باعتلال الصحة العامة، مثل زيادة التدخين المعتاد.