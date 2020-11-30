الإسماعيلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لانطلاق الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، تدريباته الجماعية غدًا الثلاثاء، استعدادًا لبدء منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الإثنين، بعد الفوز على البنك الأهلي وديًا بهدفين لهدف مساء أمس الأحد.

وفي نفس السياق، اتفق الجهاز الإداري للفريق على ودية أخرى أمام مصر المقاصة بالإسماعيلية السبت المقبل.

ويلاقي الإسماعيلي نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الأولى بالدوري، بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مواجهات الفرق.