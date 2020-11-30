أظهرت بيانات نشرتها هيئة الإحصاء الدنماركية اليوم الاثنين، تراجع معدل البطالة في البلاد في أكتوبر.



وتراجع المعدل الإجمالي للبطالة، بنسبة معدلة موسميا، إلى 6. 4% في أكتوبر مقابل 8ر4% في سبتمبر وأغسطس.



وأوضحت الهيئة، أن إجمالي البطالة تراجع للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر، ويرجع ذلك لأسباب على رأسها الإغلاق الذي تم فرضه منتصف مارس.



وتراجع إجمالي عدد العاطلين بـ 3600 إلى 131 ألفا و200 في أكتوبر، مقابل 134 ألفا و800 في الشهر السابق.



وتراجع معدل البطالة بين الشباب، في الفئة العمرية من 16 إلى 24 عاما، إلى 2% مقابل 1. 2% في الشهر السابق.