عرض جبل تقوق يمثل جنوب سيناء بمهرجان هواة المسرح بالإسكندرية

أعلن المخرج جمال مهران، تصعيد العرض المسرحي "جبل تقوق" ليمثل محافظة جنوب سيناء، في المهرجان الختامي لهواة المسرح 2020، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية خلال شهر ديسمبر.



قال مهران، في تصريح له اليوم الاثنين، إن العرض سيقدمه فرقة المسرح بمركز شباب الساحل بمدينة طور سيناء، وجرى الانتهاء من البروفات الخاصة بالعرض، تحت رعاية محمد فتحي مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وأحمد عبد العزير وكيل المديرية، ومحمود عبده مدير مركز شباب الساحل بطور سيناء.



وأضاف أن العرض المسرحي من تأليف شاذلي فرح، وموسيقى وألحان أحمد العجمي، وإخراج جمال مهران، وبطولة كوكبة من مواهب جنوب سيناء، وهم: محمود الهواري، أية الهواري، عبد الله عادل، ألاء السيد، محمود عامر، إيهاب أشرف، عبد الله عبد المنعم، طلال عتريس، مصطفى عاطف.



وأوضح أن أحداث المسرحية تدور حول الصراع بين أهالي إحدى القرى والغجر، الذين يقومون بمحاولات مستميته للاستيلاء على القرية وفرض سيطرتهم عليها من خلال الحيل والمكايد للتخلص من أعيان القرية؛ لكي تسهل مهمة السيطرة عليها، والعمل يعكس الصراع الأزلي الذي يقوم به الغجر لتحقيق أحلامهم.