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بريطانيا تعتزم ربط دعم المزارعين بحماية المناخ

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 2:42 م | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 2:42 م

أعلن وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس اليوم الاثنين أن بريطانيا تخطط لربط الدعم الزراعي بشكل أوثق بحماية المناخ بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال في بيان :"نريد أن يصل المزارعون إلى الأموال العامة للمساعدة في جعل أعمالهم أكثر إنتاجية واستدامة، مع اتخاذ خطوات لتحسين البيئة ورعاية الحيوان".

ومن المقرر خفض المدفوعات المباشرة للمزارعين على أساس مساحة مزارعهم، كما هو معمول به داخل الاتحاد الأوروبي، إلى النصف في بريطانيا بحلول عام 2024، وإلغائها بالكامل بحلول عام 2028 .

ومن المقرر ضخ الأموال التي يتم توفيرها، والتي تقدر بحوالي 900 مليون جنيه استرليني (19ر1 مليار دولار أمريكي)، في نظام الدعم الجديد.

ويهدف النظام الجديد إلى دعم المزارعين الذين يستخدمون التقنيات المستدامة، أو إقامة مرابض جديدة للحيوانات وتوفير بيئات للنباتات أو إعادة زراعة أراضيهم.

كما سيتم تقديم منح للتقنيات الجديدة، مثل الروبوتات الزراعية أو تخزين المياه، من خلال صندوق الاستثمار الزراعي.

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